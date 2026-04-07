Luego del emocionante empate a dos goles en la Jornada 13 entre Chivas y Pumas, se viralizaron unas imágenes donde se ve al lateral derecho del Rebaño, Richard Ledezma, estallar ante un camarógrafo del estadio Akron.

Los actos se dieron cuando el jugador mexicano salió de cambio al minuto 65. De camino a la banca, el camarógrafo grabó de cerca un saque de banda de los rojiblancos, mientras Ledezma pasaba por atrás, y estuvo cerca de ser golpeado.

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Entonces, el futbolista no pudo ocultar su desesperación y enojo, así que se detuvo y encaró al camarógrafo para reclamarle. Luego de un intercambio de palabras, un miembro del equipo técnico de Pumas, los separó y mandó a Ledezma a su banca.

😳🇲🇽 Este futbolista mexicano SE ENOJÓ CON EL CAMARÓGRAFO por “no dejarlo pasar” mientras estaba haciendo su trabajo. pic.twitter.com/K2oUaZGEVi — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 7, 2026

Las redes sociales tunden a Richy Ledezma

El video fue subido por diversas páginas deportivas, quienes denotaron la actitud incorrecta y 'prepotente' del mexicano, a lo que cientos de usuarios reaccionaron y criticaron en redes sociales.

Por el momento, el defensa de Chivas no ha salido a declarar nada al respecto.