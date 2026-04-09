El costo del estacionamiento en el Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte, se ha convertido en el principal foco de inconformidad previo al duelo entre América y Cruz Azul.

El monto representa un incremento considerable respecto a los precios previos a la remodelación del inmueble, cuando estacionarse en el recinto rondaba los 350 pesos, una cantidad considerada como accesible de acuerdo con algunos aficionados y usuarios que ya se hicieron sentir a través de las redes sociales.

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El ajuste, cercano a cuatro veces el costo anterior, ha provocado una oleada de reacciones negativas en redes sociales, donde seguidores califican la tarifa como excesiva.

La información fue dada a conocer por la plataforma Fanki, encargada de la comercialización de accesos al estadio.

El cobro aplicará de manera general, con excepción de los dueños de palcos, quienes contarán con estacionamiento sin costo adicional.

¿Cuál es costo por usar el estacionamiento en el Estadio Banorte tras su remodelación?

Para el partido de la jornada 14 de la Liga MX, los aficionados deberán pagar mil 139.20 pesos por un lugar para su vehículo.

Increíble el estacionamiento en el Estadio Azteca cuesta $1139 para el partido del @ClubAmerica vs @CruzAzul 🏟️🦅👀



Sale más barato el boleto para el partido #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/u65nMTKHpL — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) April 8, 2026

Este aumento se suma al encarecimiento general de la experiencia en el inmueble.

Sin embargo, el estacionamiento ha tomado protagonismo debido a que se trata de un servicio básico para miles de asistentes que acuden en automóvil, especialmente en un recinto con alta demanda en eventos de gran convocatoria.

El contexto de esta decisión se encuentra en la modernización del estadio, impulsada por las exigencias de la FIFA para el Mundial de 2026. La inversión ha sido respaldada por Grupo Ollamani, que concretó acuerdos financieros con Banorte para cubrir los costos de la obra.

Aunque el partido entre América y Cruz Azul promete una gran entrada y un ambiente destacado, la discusión en torno al precio del estacionamiento ha opacado parte de la expectativa.

En lo deportivo, el duelo promete emociones. Cruz Azul llega en la pelea por los primeros puestos de la tabla, mientras América busca recuperar su protagonismo y consolidarse en zona de Liguilla. La expectativa es alta tras casi dos años sin este enfrentamiento en el inmueble de Santa Úrsula.