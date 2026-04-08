México se prepara para una de las ediciones más importantes en la historia de la Copa del Mundo.

En esta edición de 2026, el torneo, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, El país mexicano será sede de 13 partidos oficiales, distribuidos en tres ciudades clave: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que recibirán a miles de aficionados de distintas partes del mundo.

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La Ciudad de México tendrá un papel protagónico al albergar el partido inaugural el 11 de junio, donde México enfrentará a Sudáfrica dentro del Grupo A.

En ese mismo escenario, el combinado nacional también disputará su tercer encuentro de fase de grupos ante Chequia el 24 de junio.

Además, la Ciudad de México contará con un duelo entre Uzbekistán y Colombia, así como dos partidos de eliminación directa: uno de dieciseisavos y otro de octavos de final.

Guadalajara será otra sede clave, donde México jugará su segundo compromiso del torneo frente a Corea del Sur el 18 de junio.

La Perla Tapatía también ofrecerá partidos atractivos como el Corea del Sur contra Chequia y el Colombia frente a República Democrática del Congo. Destaca el enfrentamiento entre Uruguay y España, considerado uno de los duelos más llamativos de la fase de grupos.

Por su parte, Monterrey tendrá actividad con selecciones como Suecia, Túnez y Japón. La ciudad regiomontana contará con dos encuentros de Túnez, así como el choque entre Sudáfrica y Corea del Sur que podría definir posiciones en el grupo de México. También será sede de un partido de dieciseisavos de final.

¿Cuáles son los 13 partidos del Mundial que se jugarán en México?

Ciudad de México

Grupo A | México vs Sudáfrica | Jueves 11 de junio

| Jueves 11 de junio Grupo K | Uzbekistán vs Colombia | Miércoles 17 de junio

| Miércoles 17 de junio Grupo A | México vs Chequia | Miércoles 24 de junio

| Miércoles 24 de junio Dieciseisavos de final | Martes 30 de junio

| Martes 30 de junio Octavos de final | Domingo 5 de julio

Guadalajara

Grupo A | Corea del Sur vs Chequia | Jueves 11 de junio

| Jueves 11 de junio Grupo A | México vs Corea del Sur | Jueves 18 de junio

| Jueves 18 de junio Grupo K | Colombia vs RD Congo | Martes 23 de junio

| Martes 23 de junio Grupo H | Uruguay vs España | Viernes 26 de junio

Monterrey