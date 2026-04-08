Cuauhtémoc Blanco, reconocido como uno de los máximos ídolos del América, confesó que en sus inicios estuvo muy cerca de convertirse en jugador de las Chivas, acérrimo rival del conjunto azulcrema.

La anécdota salió a la luz durante el estreno de “El Posscass de Compass”, proyecto digital que comparte junto a Germán Villa e Isaac Terrazas.

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El programa de los tres examericanista mezcla sus historias personales con vivencias dentro y fuera de la cancha, lo que ha generado gran interés entre los seguidores, especialmente por los fanáticos de las Águilas del América.

En el primer episodio, que ya suma cientos de miles de reproducciones, Blanco relató cómo su camino en el futbol profesional estuvo a punto de tomar un rumbo completamente distinto.

¿Por qué motivo Cuauhtémoc Blanco estuvo a punto de llegar a las Chivas?

Su descubridor, Ángel “Coca” González, contempló llevarlo al Guadalajara, e incluso se mencionó la posibilidad de integrarlo a un equipo dirigido por el técnico Ricardo 'Zurdo' López.

"Me dijo (Coca) vente conmigo a Chiapas a representar a la Ciudad de México, antes se llamaba el DF, ahora ya le ponen la Ciudad de México, y ya me voy con este ca... quedamos campeones y me dice: 'Te voy a llevar a las Chivas', ¡No ma...! Era cuando estaba el 'Zurdo' López... Digo, no pasa nada, yo lo que quería era sobresalir y a lo mejor si me hubiera quedado en las Chivas, me hubiera quedado en las Chivas, pero yo soy americanista", recordó.

Sin embargo, el destino cambió en cuestión de días. Blanco narró que posteriormente fue citado para acudir a Coapa, donde tuvo su primer contacto con el club que marcaría su carrera.

"Y ya después a la semana me dice nos vemos en el metro San Antonio Abad y de ahí nos vamos a Coapa (...) Veo el pu... escudo y dije: '¡De aquí soy! Ya ves que pasas por el pasillito, estaba Edú, estaba Zague, Tena, Cristobal Ortega, Juan Hernández... Y yo le dije al 'Coca' vas a ver que voy a ser más chin... que todos estos güeyes", agregó.

Así, una decisión que pudo cambiar la historia del futbol mexicano terminó por consolidar a Blanco como símbolo eterno del americanismo.