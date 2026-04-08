Hace un mes, el portero mexicano Luis Ángel Malagón sufrió una de las lesiones más graves en el futbol tras romperse el tendón de Aquiles durante un partido de la Concachampions con el América.

La acción ocurrió sin contacto, cuando intentó despejar el balón y cayó al césped con evidentes gestos de dolor, lo que obligó a su salida en camilla y encendió de inmediato las alarmas tanto en su club como en la Selección Mexicana.

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Tras realizarle estudios médicos, se confirmó la ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que requirió cirugía y un largo proceso de rehabilitación.

Este tipo de lesión suele demandar entre seis y ocho meses de recuperación, por lo que el guardameta tuvo que decir adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La baja de Malagón representó un golpe muy duro para el Tricolor de Javier Aguirre, ya que el guardameta se perfilaba como uno de los arqueros importantes del conjunto nacional.

Sin embargo, Luis Ángel Malagón no es el único futbolista que tuvo que despedirse del Mundial por este tipo de lesión, recientemente un jugador internacional vivió la misma suerte que el cancerbero estadounidense.

¿Quién es el futbolista que, al igual de Luis Ángel Malagón, se perderá el Mundial 2026?

El internacional estadounidense Patrick Agyemang se perderá el Mundial en su país después de sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Agyemang se mostró visiblemente afectado cuando lo sacaron en camilla, con la pierna derecha inmovilizada, tras caer de forma aparatosa en la victoria 2-0 de Derby sobre Stoke en la segunda división inglesa.

Derby confirmó el martes que el delantero se perderá el torneo más importante del futbol, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio.

"Como resultado de esta lesión, Patrick lamentablemente se perderá el Mundial de la FIFA de este verano. En este momento sería incorrecto establecer un plazo para su recuperación”, informó Derby.

Patrick Agyemang, de Derby County, se lleva las manos a la cabeza tras lesionarse en el partido contra Stoke City de la segunda división de Inglaterra. FOTO: AP

El club añadió que Agyemang se sometería a más pruebas más tarde el martes y que “se comunicarán nuevas actualizaciones a su debido tiempo”.

Agyemang ha metido al Derby en la pelea por el ascenso a la Liga Premier gracias a sus 10 goles, la mejor cifra del equipo, desde que llegó el verano pasado procedente del Charlotte FC de la MLS.

Durante la reciente ventana internacional, entró desde el banquillo con Estados Unidos y anotó en una derrota ante Bélgica, además de disputar algunos minutos contra Portugal.