Durante décadas, el futbol mexicano ha buscado expandir sus fronteras y conquistar nuevos públicos. Aunque la Liga MX es una de las competiciones más seguidas en América, su presencia en Europa había sido limitada.

Hoy, ese panorama comienza a transformarse con la confirmación de que España podrá disfrutar de partidos de la liga.

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El encuentro elegido para marcar este hito es el duelo entre Chivas y Puebla correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026. No se trata de un partido cualquiera: será transmitido por El Chiringuito, uno de los programas más populares en la televisión española, conducido por Josep Pedrerol.

La llegada de la Liga MX a España no solo representa un triunfo para la organización del torneo, sino también una oportunidad invaluable para los jugadores jóvenes. Futbolistas como Armando González y Raúl Rangel tendrán la posibilidad de mostrar su talento ante un público europeo, lo que podría abrirles las puertas hacia clubes del Viejo Continente.

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El horario de transmisión, fijado a las 3 de la madrugada en España, podría parecer un obstáculo. Sin embargo, la pasión por el futbol suele desafiar las barreras del tiempo. Los seguidores del programa han recibido con entusiasmo la noticia, destacando que la diversidad de contenidos y la posibilidad de conocer una nueva liga.