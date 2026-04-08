A sus 60 años, Romário continúa en el ojo del huracán, aunque esta vez no por su legado en el futbol, sino por su vida sentimental que no deja de generar polémica en Brasil.

El exdelantero, campeón del mundo en la Copa de 1994, volvió a ser protagonista de una historia de la que ya se habla de una posible infidelidad que habría provocado la ruptura entre dos amigas.

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En los últimos días, el exjugador fue captado en el exclusivo destino turístico, conocido como Fernando de Noronha acompañado de la joven Bárbara Cavalcanti, una joven estudiante de nutrición de 26 años.

La situación llamó la atención debido a que Bárbara mantenía una amistad cercana con otra joven de nombre Tiffany Barcelos, quien hasta hace poco sostenía una relación sentimental con el exfutbolista.

El aparente cambio de pareja no tardó en generar reacciones. Tiffany dejó de seguir tanto a Romário como a Bárbara en redes sociales y eliminó cualquier rastro de su vínculo con el exjugador, lo que alimentó las versiones de una ruptura definitiva.

De acuerdo con reportes de la prensa brasileña, el distanciamiento se habría producido tras enterarse de que no formaría parte del viaje al paradisiaco destino.

La polémica creció cuando Romário y Bárbara fueron vistos juntos en un evento social en la misma isla, incluso tomados de la mano, lo que confirmó las sospechas sobre una nueva relación.

Lo llamativo es que este episodio ocurrió apenas horas después de que el exdelantero apareciera públicamente con Tiffany en un partido de futbol en Río de Janeiro.