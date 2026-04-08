Jorge Campos, nacido en Acapulco, Guerrero, se convirtió en uno de los porteros más emblemáticos del futbol mexicano y mundial.

Su estilo irreverente bajo los tres palos, caracterizado por reflejos felinos y una capacidad única para anticipar jugadas, lo colocó como un guardameta distinto a los de su época.

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Más allá de su talento deportivo, Jorge Campos se ganó la atención internacional gracias a sus vistosos uniformes. Con colores llamativos y diseños poco convencionales, rompió con la sobriedad tradicional de los porteros. Estos atuendos se convirtieron en su sello personal y lo acompañaron incluso en las Copas del Mundo.

La influencia de Jorge Campos llegó incluso al terreno de la ficción. En la famosa serie japonesa Los Super Campeones, apareció un personaje inspirado en él: Ricardo Espadas.

Este guardameta compartía similitudes con Campos, desde los uniformes llamativos hasta la capacidad de convertirse en goleador, reflejando la dualidad que el acapulqueño mostró en la cancha.

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El homenaje en el manga confirmó la trascendencia de Campos como figura global.