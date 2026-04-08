La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo eleva el entusiasmo en México y varias figuras históricas del balompié nacional buscan conectar con los aficionados desde nuevas plataformas.

En ese contexto, Cuauhtémoc Blanco, junto a Germán Villa e Isaac Terrazas, presentó su nuevo proyecto digital titulado “El Posscass de Compass”, un podcast que reúne anécdotas, experiencias y el estilo irreverente que los caracterizó dentro y fuera de la cancha.

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El anuncio del programa captó de inmediato la atención de seguidores, en especial de los aficionados del América, quienes recuerdan con cariño la etapa de estos exjugadores.

El primer episodio, publicado el 3 de abril, ya suma más de 300 mil reproducciones, mientras que sus redes sociales superan los 25 mil seguidores en pocos días, una muestra del interés que ha generado su propuesta.

Durante el estreno, los exseleccionados compartieron historias sobre su paso tanto por el América, además de momentos personales que marcaron su carrera.

El impacto del podcast no solo se reflejó entre aficionados, también provocó reacciones en el medio futbolístico y de entretenimiento.

Diversas figuras como Luis Roberto Alves Zague, Ramón Ramírez, Miguel Layún, así como el creadores de contenido, como El Escorpión Dorado, y comentaristas, como Enrique Bermúdez, enviaron mensajes de buena suerte.

¿Cómo fue la reacción de Luis García ante el nuevo proyecto del Cuau y compañía?

Sin embargo, quien acaparó reflectores fue Luis García, actual analista de TV Azteca, quien fiel a su estilo lanzó comentarios cargados de humor hacia sus excompañeros y su nueva aventura digital, y en referencia a su propio podcast junto a Christian Martinoli. 'Farsantes con Gloria'.

"Estoy aquí, no sé si para invitarlos, o para decirles que eviten esta madre nueva que salió... creo que lo único bueno es el nombre: el 'Posscass de Compass', lo único valioso es el nombre, esta clarísimo que se dio en una peda", inició.

"Estará mi 'Sin Cuello', mi hijo mayor, mi jorobadito amado, que es mi hijo en el pádel y en todo; a Villa, que se tragó a Villa, ¡pareces Santa Claus con esa panza!; y a mi negrito adorado, Terrazas que es como esta parte intelectual del libro Vaquero", agregó al destacar que pese a todo no estarán a la altura de 'Farsantes con Gloria'.

"Entiendo que quieran ser más o menos como 'Farsantes con Gloria', como mi nalgón Martinoli y yo, (pero) no tienen chance, en esta vida no va a poder ser el 'Posscass' como el podcast de 'Farsantes con Gloria'", señaló.

Evidentemente, todo se trató de una broma al mero estilo de Luis García, ya que, por el contrario, después de sus palabras, el 'Doctor García' les deseó mucha suerte al Cuau, Villa y Terrazas.

"Ya hablando en serio, saben que los quiero cabrón a los tres me encantaría no ir a su pin... 'posscass de mier...', por supuesto que no, pero si echar una buena comida y vernos después de muchísimo tiempo. (...) Les deseo lo mejor en esta nueva locura", expresó entre risas.