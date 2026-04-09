Finalmente, la espera terminó y ya es oficial la lista de FIFA de los árbitros que estarán presentes en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Este día, el máximo organismo del futbol a nivel mundial, reveló la lista de los 52 silbantes que dirigirán el siguiente Mundial.

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El jefe de árbitros de FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de FIFA, Pierluigi Collina, fue el encargado de dar a conocer la noticia.

Entre los nombres, destacan el de César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza, quienes estarán representando a México en la justa mundialista.

Ambos silbantes tricolores escribirán su nombre con letras de oro en la historia del arbitraje mexicano.

Culichi se convertirá en apenas el segundo nazareno mexicano que dirige tres Copas del Mundo, tras sus participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022; igualará a Marco Antonio Rodríguez, quien estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Con 42, César Ramos llegará a Norteamérica 2026 con amplias posibilidades de arbitrar la gran final, por su experiencia y porque en la última edición del certamen estuvo presente en una semifinal.

El que es considerado el mejor silbante en la actualidad estará en acompañado por los asistentes Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola.

Mientras que Katia Itzel García Mendoza hará historia al convertirse en la primera árbitra mexicana que dirige un Mundial, en toda la historia.

La originaria de la Ciudad de México será una de las seis silbantes que estarán en la Copa del Mundo, como muestra del “empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino”

Katia, de 33 años, estará acompañada por la asistente Sandra Elizabeth Ramírez Alemán; Karen Janett Díaz Medina, quien completa su tripleta de manera habitual, no aparece en la lista de FIFA, a pesar de que estuvo presente en Qatar 2022.

De esta manera, dos de los 52 centrales serán mexicanos y cuatro asistentes de los 88 seleccionados.

Además, México también tendrá presencia en el VAR, con los nombres de Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios, quienes integraron la lista de los 30 asistentes de video.