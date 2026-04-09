La selección de Inglaterra confirmó su plan final de preparación de cara a la próxima Copa del Mundo, con dos partidos amistosos en Estados Unidos que servirán como prueba definitiva antes del arranque del torneo internacional.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel disputará ambos encuentros en el estado de Florida.

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¿Qué equipos serán a los que enfrente la selección de Inglaterra antes del Mundial?

El primero será ante Nueva Zelanda el sábado 6 de junio en el Raymond James Stadium de Tampa.

Posteriormente, el equipo europeo chocará contra Costa Rica el miércoles 10 de junio en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Estos compromisos representan las últimas oportunidades del cuerpo técnico para ajustar detalles tácticos y definir la alineación titular con la que Inglaterra buscará protagonismo en la Copa del Mundo.

La elección de sedes responde a una estrategia específica: realizar una especie de pretemporada en territorio estadounidense, con condiciones climáticas y logísticas similares a las del torneo.

Tras estos encuentros, la selección inglesa viajará a Kansas City, donde establecerá su base de operaciones durante la competencia.

El objetivo principal es llegar en óptimas condiciones al debut mundialista, programado para el 17 de junio frente a Croacia.

El calendario de la fase de grupos continuará con un duelo ante Ghana el 23 de junio, mientras que el cierre será frente a Panamá el 27 del mismo mes.

Inglaterra aspira a superar esta primera etapa sin contratiempos y consolidarse como uno de los candidatos al título.

La planificación anticipada refleja la importancia que el combinado británico otorga a cada detalle en su camino hacia el campeonato. Con rivales de distintos estilos en los amistosos, el equipo busca variedad competitiva que le permita adaptarse a distintos escenarios durante el Mundial.