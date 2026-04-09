La llegada de Sergio Ramos a Rayados de Monterrey el 6 de febrero de 2025 marcó un momento histórico para la Liga MX.

El experimentado defensor, con pasado en el Real Madrid, firmó por un año tras concluir su vínculo con el Sevilla FC, lo que despertó gran expectativa entre la afición regiomontana.

Desde antes de su incorporación al club, el zaguero español mostró afinidad por la música regional mexicana, en especial por el estilo de Carín León.

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Incluso, durante septiembre de 2025, el propio jugador reveló que existía la intención de colaborar con el cantante sonorense en una canción.

"Agradecido por el cariño que me ha cogido México, estuvimos en casa comiendo Carín y yo, le encantó un tema mío... Va muy acorde a la música de Carín, para Navidad estaría bien acorde sacar ese tema, una balada, un rollo mexicano como lo suele hacer él... Se vienen cositas", lo había dicho Ramos en septiembre del 2025.

Sin embargo, el proyecto musical nunca se concretó.

¿Por qué motivo la negativa de Rayados habría hecho enfurecer a Sergio Ramos?

De acuerdo con información difundida por Willie González en RG La Deportiva, la directiva del club regio, encabezada por José Antonio Noriega, rechazó la solicitud del defensa para ausentarse y grabar el material junto al artista mexicano.

El contexto deportivo resultó determinante. Bajo la dirección técnica de Domenec Torrent, el equipo no atravesaba un buen momento, con bajo rendimiento colectivo y problemas internos. La postura del club fue clara: priorizar el desempeño deportivo antes que cualquier actividad externa.

"Le pidió Sergio Ramos a Tato Noriega tres días, porque iba a grabar un disco con un artista mexicano, me dicen que es de esa música agropecuaria nueva que escucha la chaviza... Carín León. Tato dijo, '¡ya párale!, no somos tus tarugos, no somos tus tontejos, estamos viendo que Torrent dejó que todos pistearan, todos gordos, lentos, nadie entrena, 14 de la tabla general y tú te quieres ir a grabar con Carín León', por eso Sergio Ramos lo agredió en Instagram", descató el comentarista regiomontano.

"Sergio Ramos le pidió a la directiva del Monterrey días para grabar un álbum con Carin León y no lo dejaron, por eso el español agredió al Tato en redes"



🎙: @WillieGzz pic.twitter.com/5gg5LiqGIZ — RG La Deportiva (@rg690) April 8, 2026

Durante su paso por Rayados en 2025, Ramos disputó 32 encuentros oficiales, acumuló 2 mil 842 minutos en cancha y anotó siete goles. Su último partido con el equipo se dio en la semifinal de vuelta del Apertura 2025 ante el Toluca.