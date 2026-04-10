Malas noticias para la Selección Mexicana de Javier Aguirre. Julián Araujo, lateral derecho, volvió a presentar molestias de su lesión sufrida hace un par de semanas, por lo que queda confirmado que no jugará la Copa del Mundo de Norteamérica.

De acuerdo con lo dicho por el técnico Martín Oneill, el mexicano sufrió más malestares en su lesión, y se perderá lo que resta de la campaña con el Celtic de Glasgow.

Así le fue a los mexicanos en competencias europeas / Foto: AFP

"Julian se volvió a lesionar, eso es un duro golpe, no creo que lo volvamos a ver esta temporada." expresó O'Neill sobre el estado de salud del lateral ex del Barcelona.

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Julián Araujo está fuera de la Selección Mexicana para el Mundial

El futbolista del Celtic sufrió la lesión (que no se ha especificado), durante el proceso para los partidos ante Portugal y Bélgica, el pasado mes de marzo, por lo cual no fue considerado.

Sin embargo, y ante la incógnita que genera el lateral derecho del Tri, se decía que Araujo podía emerger como una solución para el Vasco por ese costado.

Ahora, con la recaída de su lesión, será prácticamente imposible que el jugador de 24 años de edad, pueda ser parte del ciclo mundialista de México, Estados Unidos y Canadá.