Katia Itzel García Mendoza, alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM, fue incluida en el grupo de 52 árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Con esta designación, se convertirá en la primera árbitra central mexicana en intervenir en el máximo evento del balompié global en la categoría varonil y se constituirá en la cuarta jueza central en la historia en pitar en un Mundial de dicha categoría, sólo por detrás de Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukasanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón), quienes participaron en la Copa de Qatar 2022.

Además, será la tercera árbitra del continente americano en contar con experiencia mundialista, tras la participación —como jueces de línea en Qatar 2022— de Neuza Back (Brasil) y Karen Díaz (México).

La árbitra Katia Itzel García, durante el Apertura 2025 de la Liga MX - Foto: Imago7

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¿Qué dijo Katia Itzel sobre su participación en el Mundial?

“Primero que nada, es una gran alegría poder estar ahí presente y poder formar parte del equipo de árbitros que estén en el Mundial y, al mismo tiempo, sería una gran responsabilidad”, destacó en un encuentro con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), efectuado horas antes de conocer la decisión del máximo órgano del futbol.

“Todos los árbitros del mundo esperamos esa lista y queremos estar en ella. Me siento muy bien: primero con mucho agradecimiento porque creo que represento el espacio que muchas árbitras también abrieron para nosotras, y espero que esto también sea un espacio todavía más grande para todas las que vienen atrás”.

Y no solo eso: aseguró que busca ser una figura que inspire a niñas, niños y jóvenes, sin importar el género, para que vean al árbitro como una figura distinta a lo que tradicionalmente se conoce, y que entiendan que también es otra forma de vivir la pasión por el fútbol.

Durante la charla con alumnos de la FCPyS, realizada en el Anfiteatro de la Facultad, Katia Itzel García respondió a una pregunta señalando: “tenemos un país preparado (para el máximo evento deportivo), creo que hay, obviamente, situaciones en el tintero que no se pueden quedar atrás, pero el momento de mostrarnos al mundo siempre va a ser muy positivo”.