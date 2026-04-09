Armando González atraviesa uno de los momentos más importantes de su naciente carrera en el futbol profesional. Con apenas 22 años, el atacante de Chivas se consolida como una de las grandes figuras del Clausura 2026 y apunta a convertirse en referente del club.

Sus 12 anotaciones en el torneo lo colocan en la pelea directa por el título de goleo individual en la Liga MX, logro que podría darle un bicampeonato.

Este rendimiento lo posiciona como una de las principales cartas rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

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En medio de este contexto, el delantero llamó la atención por una declaración reciente que generó polémica fuera de la cancha.

Durante una charla con Futbol Es Life, la 'Hormiga' hizo una confesión que provocó reacciones inmediatas entre aficionados.

¿Por qué motivo Armando González declaró que era un "falso mexicano"?

El futbolista explicó que evita por completo el consumo de salsas o condimentos tradicionales, incluso aquellos populares en la vida cotidiana del país.

"A mi no me gusta nada, nada el picante. O sea, no como Tajín, no le pongo salsa a nada, o sea, soy falso mexicano. No me gusta el picante", mencionó la Hormiga.

La revelación no terminó ahí. El atacante también habló sobre su experiencia con uno de los platillos más representativos de Guadalajara, la torta ahogada, y dejó claro que no logró disfrutarla.

"Torta ahogada, intenté comer, pero estaba muy dura, porque obviamente el birote (pan) estaba muy duro. Creo que hay una salsa que hacen con puro tomate, sin picante", mencionó.