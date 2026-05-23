Luego de la victoria ante Ghana en el estadio Cuauhtémoc, Javier Aguirre y la Selección Mexicana ya piensan en el siguiente partido, esta vez, ante su similar de Australia.
De cara al Mundial de 2026, solo le quedan dos partidos al Tri para llegar con detalles listos al 11 de junio, cuando enfrente a Sudáfrica en e estadio Banorte en el partido inaugural.
Así pues, el partido contra los australianos está pactado para el 30 de mayo, en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California. El duelo arrancará a las 19:00 horas del Pacífico, es decir, a las 20:00 horas tiempo del centro de México.
¿Dónde ver el partido de México vs Australia?
Para fortuna de los aficionados de la escuadra nacional, los choques se podrán disfrutar por televisión abierta, en canales como Canal 5 y Canal 7.
Además, también se podrá sintonizar por streaming en Vix Premium, y en TUDN en sistemas de televisión de paga.
- México vs Australia
- Fecha: 30 de mayo
- Sede: Rose Bowl, Pasadena
- Horario: 8:00 pm Centro de México.
- Transmisión: TUDN, ViX, Canal 5, Canal 7.
Después de este partido, al equipo del Vasco Aguirre le resta una prueba más antes del Mundial, frente a Serbia en Toluca, Estado de México, el 4 de junio.