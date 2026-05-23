Este viernes, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, la Selección Mexicana enfrentó -y venció- a su similar de Ghana en el primero de tres partidos amistosos antes de hacer su debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Banorte.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad y alegría en el banquillo del Tri. A través de redes sociales, se viralizó un video de TVC Deportes donde se observa a Javier Aguirre discutiendo con su auxiliar, Rafa Marquez.

Rafael Márquez y Javier Aguirre. FOTO: Imago7

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Aunque no se logra observar la jugada que originó la discusión, mientras el Vasco quería regañar al jugador y mostrar su frustración, Rafa lo felicitó.

Eso provocó que el entrenador del Tri se moleste también con su auxiliar, al punto de gritarle y forzar que Rafa se retire hacia el banco de suplentes.

Desde luego, esta fue una discusión futbolera y no pasó a mayores.