Javier Hernández ha sido señalado un par de ocasiones debido a sus opiniones extra cancha que suele compartir a través de redes sociales en la última etapa de su carrera profesional.
Ahora, el ex de las Chivas publicó un video en Tiktok en donde ordena en un Top 10, a los mejores jugadores de todos los tiempos a su parecer. Y como siempre, dio de que hablar entre los comentarios.
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Los 10 mejores jugadores de la historia, según Chicharito Hernández
En esta publicación, el canterano de Chivas, con una descripción que dice: "Sobran las palabras con semejantes cracks en el mismos video", ordenó del 1 al 10, (sin saber quien iba a salir después) a los mejores jugadores de la historia del deporte. Este fue su orden:
- Cristiano Ronaldo
- Lionel Messi
- Pelé
- Diego Armando Maradona
- Ronaldo Nazario
- Zinedine Zidane
- Johan Cruyff
- Franz Beckenbauer
- Andrés Iniesta
- Ronaldinho
Al poner a CR7 -que además fue su compañero en el Real Madrid-, varios usuarios mostraron su alegría por haberlo escogido por encima de Messi, con comentarios como "Parece que está recuperando la cordura", o "Ahora si chicharito me caíste bien"