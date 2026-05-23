Javier Hernández ha sido señalado un par de ocasiones debido a sus opiniones extra cancha que suele compartir a través de redes sociales en la última etapa de su carrera profesional.

Ahora, el ex de las Chivas publicó un video en Tiktok en donde ordena en un Top 10, a los mejores jugadores de todos los tiempos a su parecer. Y como siempre, dio de que hablar entre los comentarios.

Chicharito con Chivas Foto: Imago7

Lee también 'Cholo' Simeone se rinde ante Obed Vargas: “Es un chico aplicado, con muchas ganas de crecer y evolucionar”

Los 10 mejores jugadores de la historia, según Chicharito Hernández

En esta publicación, el canterano de Chivas, con una descripción que dice: "Sobran las palabras con semejantes cracks en el mismos video", ordenó del 1 al 10, (sin saber quien iba a salir después) a los mejores jugadores de la historia del deporte. Este fue su orden:

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Pelé Diego Armando Maradona Ronaldo Nazario Zinedine Zidane Johan Cruyff Franz Beckenbauer Andrés Iniesta Ronaldinho

Al poner a CR7 -que además fue su compañero en el Real Madrid-, varios usuarios mostraron su alegría por haberlo escogido por encima de Messi, con comentarios como "Parece que está recuperando la cordura", o "Ahora si chicharito me caíste bien"