Javier Hernández ha sido señalado un par de ocasiones debido a sus opiniones extra cancha que suele compartir a través de redes sociales en la última etapa de su

Ahora, el ex de las Chivas publicó un video en Tiktok en donde ordena en un Top 10, a los mejores jugadores de todos los tiempos a su parecer. Y como siempre, dio de que hablar entre los comentarios.

Chicharito con Chivas Foto: Imago7
Chicharito con Chivas Foto: Imago7

Lee también

Los 10 mejores jugadores de la historia, según Chicharito Hernández

En esta publicación, el canterano de Chivas, con una descripción que dice: "Sobran las palabras con semejantes cracks en el mismos video", ordenó del 1 al 10, (sin saber quien iba a salir después) a los mejores jugadores de la historia del deporte. Este fue su orden:

  1. Cristiano Ronaldo
  2. Lionel Messi
  3. Pelé
  4. Diego Armando Maradona
  5. Ronaldo Nazario
  6. Zinedine Zidane
  7. Johan Cruyff
  8. Franz Beckenbauer
  9. Andrés Iniesta
  10. Ronaldinho

Al poner a CR7 -que además fue su compañero en el Real Madrid-, varios usuarios mostraron su alegría por haberlo escogido por encima de Messi, con comentarios como "Parece que está recuperando la cordura", o "Ahora si chicharito me caíste bien"

@chicha14_

Sobran las palabras con semejantes cracks en el mismo video 😅

♬ Love Me Again - John Newman

Google News

TEMAS RELACIONADOS

México venció a Ghana y Brian Gutiérrez y 'Memote' Martínez fueron protagonistas de los MEMES

Lo viral

México venció a Ghana y Brian Gutiérrez y 'Memote' Martínez fueron protagonistas de los MEMES
Selecciones explotan su creatividad para lanzar las mejores presentaciones de su lista mundialista

Lo viral

Selecciones explotan su creatividad para lanzar las mejores presentaciones de su lista mundialista