El entrenador mexicano Luis Fernando Tena reapareció en territorio guatemalteco tras varias semanas fuera de la actividad pública y dejó señales claras sobre su continuidad al frente de la selección nacional de guatemala.

Su presencia en el Clásico 337 entre Municipal y Comunicaciones, disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, también conocido como El Trébol, marcó el regreso del estratega a sus funciones con la Azul y Blanco.

Lee también Jorge Campos y 'Canelo' Álvarez se 'fueron a los golpes'... ¡El Brody se llevó la peor parte!

La ausencia del técnico durante la Fecha FIFA de marzo generó inquietud en el entorno del equipo, sobre todo después de la contundente derrota 7-0 ante Argelia, encuentro que dirigió su auxiliar Salvador Reyes.

#Clausura2026 | ¡TRANSMITIMOS EMOCIONES!



👿Municipal 🆚 Comunicaciones👻: Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala, se encuentra en el estadio Manuel Felipe Carrera. 📹 Alex Meoño.



Siga la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/qjeLpREKd3 pic.twitter.com/VVy39NPfEf — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) April 16, 2026

En ese contexto, surgieron versiones que apuntaban a una posible salida del entrenador, pero estas quedaron descartadas tras el respaldo institucional. Y es que el presidente de la federación guatemalteca, Gerardo Paiz, confirmó la permanencia de Tena y la confianza puesta en el DT mexicano en el proceso rumbo al Mundial de 2030.

TENA PRESENTE EL EL CLÁSICO 👹👻

Luis Fernando Tena ✔️

recuperado @FlacoTenaDT 👏🏽 pic.twitter.com/APmbXHXDkZ — Tercer Tiempo GT (@Tercer_TiempoGT) April 16, 2026

¿De qué fue operado Luis Fernando Tena?

El regreso del estratega también responde a su recuperación médica. Una operación de vesícula y una intervención posterior derivada de una infección bacteriana lo obligaron a ausentarse de la concentración del equipo.

Superada esta etapa, el técnico retomó su agenda y comenzó con el seguimiento de futbolistas tanto del ámbito local como del extranjero.

Durante su asistencia al clásico, Tena estuvo acompañado por su cuerpo técnico y observó a varios jugadores de la Liga nacional durante el torneo Clausura 2026.

Este análisis forma parte de la planeación de cara a la siguiente concentración de Guatemala, cuyo calendario presenta una exigente gira por Estados Unidos en junio, donde enfrentará a República Checa el día 4, posteriormente a Ecuador el 7 en Columbus, y cerrará ante Austria el 10 en Pasadena.

Estos compromisos servirán como parámetro para medir el nivel competitivo del equipo ante selecciones clasificadas al Mundial de 2026.