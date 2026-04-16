La Selección Mexicana encara un panorama complicado rumbo al Mundial 2026 debido a múltiples lesiones en jugadores clave.

En total, seis futbolistas del entorno tricolor han presentado problemas físicos recientes, aunque no todos se encuentran en la misma situación de cara a la máxima justa.

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Entre las ausencias más dolorosas destaca la de Rodrigo Huescas, quien se perfilaba como una pieza importante en el esquema de Javier Aguirre. El futbolista sufrió una rotura de ligamentos en octubre de 2025 y su proceso de recuperación se extiende por ocho meses, situación que lo deja sin posibilidades reales de disputar la Copa del Mundo.

A esta baja se suma la de Luis Ángel Malagón. El guardameta presenta una ruptura del tendón de Aquiles tras lesionarse en marzo durante un compromiso de Concachampions. Su recuperación tomará alrededor de seis meses, por lo que su presencia en el torneo luce descartada.

Otro caso similar es el de Jesús Orozco Chiquete. El defensor sufrió una luxación de tobillo con daño ligamentario en diciembre de 2025, lesión que lo aleja de las canchas entre cuatro y seis meses. El tiempo juega en su contra y su regreso no coincide con el calendario mundialista.

¿Cuál es la actualidad de Marcel Ruiz?

En contraste, hay noticias alentadoras para el combinado nacional. Marcel Ruiz ya logró volver a la actividad con Toluca tras 35 días fuera por una lesión en la rodilla derecha. El mediocampista optó por un tratamiento conservador tras confirmarse una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y del menisco medial, lo que le permitió evitar el quirófano.

Por su parte, César ‘Chino’ Huerta también se encuentra cerca de regresar. El atacante superó una lesión en la pelvis que lo mantuvo fuera desde noviembre de 2025 y apunta a retomar actividad con su club en Europa.

Finalmente, el capitán Edson Álvarez se mantiene en evaluación médica debido a molestias en el tobillo. Aunque su situación genera incertidumbre, se estima que podría reintegrarse en este mes de abril.