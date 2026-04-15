Después de ausentarse por 35 días a causa de una lesión en su rodilla derecha, Marcel Ruiz regresó a las canchas. El mediocampista escarlata sumó minutos durante la victoria (0-3) que los Diablos Rojos de Toluca sellaron ante LA Galaxy en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Pese a que inició en la banca, el futbolista ingresó de cambio en el 72' en el triunfo que permitió el pase del equipo de la Liga MX a las semifinales del torneo internacional.

Fue el pasado 11 de marzo, durante los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando Marcel Ruiz abandonó la cancha tras ser derribado por un futbolista del San Diego FC. En evidente dolor, el mediocampista se llevó las manos a la rodilla y finalmente, se retiró del campo.

Inicialmente, la directiva escarlata indicó que la lesión se trató de una ruptura de ligamento cruzado anterior y una herida de menisco medial en la rodilla derecha. Sin embargo, posteriormente se manejó como una rotura parcial, no total.

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Marcel Ruiz sale lesionado en la Copa de Campeones de la Concacaf, durante el encuentro entre San Diego FC y Toluca - Foto: Imago7

Esto no solo revivió la posibilidad de que continúe construyendo su camino con Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf y el Clausura 2026 de la Liga MX, sino que también su sueño de formar parte de la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026.

A finales de marzo, después del empate que México consiguió ante Bélgica, el estratega Javier Aguirre no descartó el llamado de Marcel Ruiz, pese a su lesión.

“Nadie va a venir al cien por ciento. Puede gustarte su estilo. Entiendo que esté jugando, participando, por supuesto que creo en la gente. Dar un nombre descartado… No me atrevería. Marcel tiene ganas de estar”, sentenció Aguirre.

Una semana antes de la Jornada 17 del Clausura 2026, el “Vasco” revelará su lista con los nombres de los futbolistas de la Liga MX que comenzarán concentración con la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

¿Cuándo será el próximo partido de Toluca?

En la Liga MX, el siguiente partido de Toluca será contra el América. Esto, como parte de la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sábado, 18 de abril

América vs Toluca | 21:10 horas (tiempo del centro de México).

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