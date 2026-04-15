El futbol mexicano ha sufrido un momento complicado en los últimos meses, en especial, en cuanto a futbolistas que forman parte de los combinados nacionales que representan a México en diferentes competencias.

Representar a una Selección Nacional es uno de los mayores orgullos para cualquier futbolista, ya que implica portar los colores de su país, asumir la responsabilidad ante millones de aficionados y formar parte de la historia deportiva de su nación.

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Por ello, una lesión no solo significa una pausa en lo físico, sino también un golpe anímico importante, al ver interrumpido el sueño de competir al más alto nivel, perder ritmo y, en muchos casos, ceder un lugar que se ha ganado con esfuerzo, disciplina y constancia.

En el caso de la Selección Mexicana varonil, su preparación rumbo al Mundial 2026, ha estado marcado por una constante ola de lesiones que ha afectado la estabilidad del plantel. En los últimos meses, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha llegado a tener hasta ocho o más jugadores fuera por problemas físicos, lo que ha obligado a modificar convocatorias y probar nuevas variantes.

Ahora, no se trata de la Selección del 'Vasco' Aguirre la arrojó una mala noticia, sino de otra de las categorías del Tricolor.

¿Qué futbolista causó baja del Tricolor por lesión?

La desafortunada noticia vino de la Selección Mexicana Femenil Sub 23, y en especial por ser una jugadora clave del América. Se trata de la carismática Jana Gutiérrez, quien causó baja de la concentración del combinado nacional por una fuerte lesión.

De acuerdo con la información compartida en la cuenta oficial de la Selección Femenil y del propio club América Femenil, la jugadora "no podrá continuar con la concentración y su evolución quedará sujeta a valoración médica", pues presentó "una lesión muscular de isquiotibiales durante su concentración con el Tri".

ℹ️Jana Gutiérrez causa baja de la Sub 23 por lesión.



La jugadora no podrá continuar con la concentración y su evolución quedará sujeta a valoración médica.



Le deseamos pronta recuperación 💚🇲🇽 pic.twitter.com/biQFD37YTn — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) April 15, 2026

De esta manera, Jana Gutiérrez se une a la larga lista de futbolistas mexicanos que han sido baja de sus respectivas selecciones a causa de una lesión en los últimos meses.