La segunda etapa de Alan Pulido con Chivas llegó a su conclusión de forma oficial este 15 de abril de 2026.

El club rojiblanco confirmó, mediante un comunicado, la rescisión anticipada del contrato del delantero, quien ya no formaba parte de la dinámica del primer equipo desde hace varios meses.

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La directiva tomó la decisión en conjunto con el jugador, luego de un semestre en el que el atacante no tuvo participación en el torneo Clausura 2026 bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. La falta de minutos y su ausencia en las convocatorias marcaron el desenlace de una relación que se encontraba desgastada.

¿Cómo informó el Guadalajara la salida de Alan Pulido?

"El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido", informó el Rebaño Sagrado. "Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales", agregó la institución.

El atacante, de 35 años, mantenía contrato vigente durante todo 2026; sin embargo, nunca logró adaptarse al sistema del nuevo cuerpo técnico.

Desde finales de 2025, entrenó por separado, en horarios distintos al resto del plantel, situación que evidenció su inminente salida.

En su segunda etapa, que inició en 2025 tras su paso por el Sporting Kansas City, Pulido registró una participación limitada. Disputó poco menos de 800 minutos en dos torneos cortos y anotó apenas dos goles, además de perder protagonismo frente a elementos más jóvenes como Armando González.

A pesar de este cierre discreto, el paso de Pulido con Chivas permanece ligado a una de las épocas más exitosas del club. En su primera etapa, conquistó la Liga MX y la Copa MX en el Clausura 2017, así como la Liga de Campeones de Concacaf en 2018. Además, obtuvo el título de goleo en el Apertura 2019.

Su salida del Rebaño abre un nuevo capítulo en su carrera, algunos reportes que circulan en la red lo colocan en la órbita de Necaxa y Cruz Azul.