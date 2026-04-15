La popularidad de Jorge Campos y Saúl Canelo Álvarez va más allá de generaciones y disciplinas, al consolidarse como dos de las figuras más queridas del deporte mexicano.

Podrás o no ser afín a ellos, pero sin duda, ambos deportistas han sabido conectar con la afición gracias a su estilo único, carisma y logros dentro de sus respectivas carreras.

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Su presencia no solo genera atención mediática, sino también reacciones de seguidores que reconocen su 'ángel'.

En el caso de Jorge Campos, su paso por equipos como Pumas, Cruz Azul y Atlante, así como su papel en la Selección Mexicana, lo convirtieron en un ícono del futbol nacional. Su estilo extravagante, tanto en la portería como en su vestimenta, marcó una época.

Hoy, como comentarista en TV Azteca, comparte pantalla con Christian Martinoli y Luis García, donde mantiene vigente su popularidad gracias a su personalidad espontánea y cercana.

Por su parte, “Canelo” Álvarez ha construido una carrera histórica en el boxeo, tras acumular títulos mundiales en distintas categorías y consolidarse como uno de los mejores pugilistas de su generación, a pesar de contar con detractores que cuestionan algunos aspectos de su trayectoria.

Ambos deportistas comparten una cualidad especial: su capacidad para atraer reflectores en cualquier escenario. Ya sea en un estadio, un evento público o una aparición mediática, Campos y Canelo se convierten en imanes de miradas.

Un ejemplo de ello ocurrió recientemente en un encuentro que ambos personajes tuvieron en el Club de golf Chapultepec, donde sorpresivamente ¡se fueron a los golpes!.

¿Por qué motivo Jorge Campos y Saúl Álvarez se fueron a los golpes?

Ambos deportistas tuvieron un encuentro en las instalaciones de dicho club de golf que es sede del LIV Golf México City. En ese escenario, el ex cancerbero no dudó en lanzarle unos golpes al pugilista tapatío, quien no se achicó ante la afrenta del Brody.

Desde luego todo se trató de un jugueteó por parte del ahora comentarista de TV Azteca, quien con su peculiar estilo se acercó a Canelo y de inmediato le lanzó unos golpes al abdomen.

Ante esto, Álvarez se rio de que, a pesar de ser una broma, Campos se mostró un poco agotado: "¿Ya te cansaste, güey?", preguntó Saúl, para después darle un pequeño golpe en el estómago, que hizo doblar un poco al ex portero del Tricolor en medio de las risas de los presentes.