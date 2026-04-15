A menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece no solo en las canchas, sino también en la música.

La cantante Belinda y la agrupación Los Ángeles Azules confirmaron su participación en la fiesta global con el lanzamiento de ‘Por Ella’, un tema que acompañará el torneo más grande en la historia del futbol.

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Este 14 de abril, tanto los artistas como la FIFA difundieron un adelanto del sencillo a través de redes sociales.

La canción formará parte del álbum oficial del torneo, que reunirá a diversas figuras musicales de los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, recinto emblemático que albergará una inauguración histórica. Con 48 selecciones y 104 partidos, esta edición marcará un antes y un después en la historia del futbol.

La colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules refuerza la presencia mexicana en el Mundial. La agrupación originaria de Iztapalapa mantiene una trayectoria sólida en la cumbia, mientras que la cantante aporta una propuesta pop que conecta con nuevas generaciones.

El fragmento compartido deja ver una letra cargada de emoción: "Lo que daría por ella, por ella. Porque brillará aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella. Y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos, gritar que la amo.", lo que sugiere un tema con tintes románticos y festivos.

¿Cuándo será el lanzamiento oficial de la rola 'Por ella'?

El lanzamiento oficial de ‘Por Ella’ llegará a plataformas digitales el próximo 17 de abril, fecha en la que los aficionados podrán escuchar completa la canción que promete convertirse en parte del ambiente mundialista.