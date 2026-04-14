Después de que la Selección Mexicana fracasara en la Copa del Mundo de Qatar 2022, al quedar eliminada en la Fase de Grupos, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó la decisión de nombrar a Diego Cocca como el timonel tricolor.

El director técnico argentino fue el encargo de sustituir a su compatriota, Gerardo Martino, en el banquillo de México.

El Tata terminó su contrato y no fue renovado por la FMF, por no haber alcanzado ni siquiera los octavos de final.

De esta manera, sin renovación, su vínculo con el máximo organismo del fubol mexicano acabó y se marchó.

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Los dirigentes eligieron al entrenador que había hecho bicampeón al Atlas en el Apertura 2021 y Clausura 2022 y lo colocaron en el lugar de Gerardo Martino.

Diego Cocca asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana el 10 de febrero de 2023, con la intención de realizar el ciclo rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Sin embargo, su etapa al frente del Tri apenas duró siete partidos, donde obuvo tres victorias, tres empates y una derrota.

La FMF tomó la decisión de darle las gracias al estratega argentino y lo sustituyó con Jaime Lozano.

La época de Diego Cocca como timonel de México fue de cuatro meses; exactamente, 129 días. Su salida oficial fue el 19 de junio de 2023.

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Después de casi tres años, el bicampeón del futbol mexicano continúa siendo cuestionado sobre su polémica partida de la Selección Mexicana.

En entrevista para Vamos.Show, el actual entrenador del Atlas dio algunos detalles acerca de aquel evento.

"Por lo general, cuando te contratan es porque las cosas no van bien, entonces si las cosas no van bien hay que cambiarlas, hay que debatir, enfrentar, dar un punto de vista y del otro lado otro; buscar una solución, bueno, la solución fue que yo no siguiera más", señaló.

COCCA SOBRE SU SALIDA DEL TRI 🇲🇽⚽



“Yo quería cambiar las cosas…” 😓



Diego Cocca explica que llegó a una Selección donde nada iba bien… y que su intención era proponer cambios y mejorar el rumbo.💥💪



Pero el debate no terminó en solución…

terminó en su salida ❌



📣 ¿Le… pic.twitter.com/FRsnqr7RSe — Vamos.Show (@vamos_show) April 14, 2026

No obstante, Diego Cocca mencionó que no lamenta el tiempo que vivió en la Selección Mexicana porque "realmente lo que quería era ayudar a que compitiera en serio".

"Pero no me voy a arrepentir nunca porque planteé lo que pensaba que había que cambiar para mejorar. Me deja tranquilo que soy un técnico que necesita un proceso para lograr algo, fue lo que pedí y no me lo dieron; hubiera estado más dolido si hubiera recorrido ese proceso y me hubiera ido mal", externó.