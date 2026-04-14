La Selección Mexicana está a menos de 58 días de debutar en la Copa del Mundo de 2026, que será histórica al realizarse en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Para nuestra nación, también será un evento histórico porque se convertirá en la primera que organiza tres Mundiales, tras las ediciones de 1970 y 1986.

El estadio Banorte (antes Azteca) también se convertirá en el primero en recibir la inauguración de una justa mundialista.

El próximo jueves 11 de junio, en punto de las 13:00 horas, la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el primer juego de Norteamérica 2026.

De esta manera, el Tricolor volverá a ser el encargado de disputar la inaugaración de la Copa del Mundo.

A lo largo de la historia, México ha tenido el honor de jugar el primer encuentro en más de una ocasión.

Sorprendentemente, la Selección Mexicana ha abierto el Mundial siete veces.

Las ediciones fueron Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Sudáfrica 2010.

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La de Norteamérica será la octavo ocasión que el Tri este en el primer juego del torneo de selecciones más importante de la FIFA.

Desafortunadamente para la Selección Mexicana, nunca ha podido ganar un solo partido de los siete que ha disputado; cuenta con cinco derrotas y dos empates.

Además, está será la segunda ocasión que México juegue el partido inaugural contra el mismo rival, pero todavía hay uno al que ha enfrentado más veces.

El Tri ha disputado tres veces ante Brasil el primer encuentro de una Copa del Mundo.

En Norteamérica 2026, de la mano de Javier Aguirre, la Selección Mexicana tratará de conseguir, por primera vez, una victoria en una inauguración.

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¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en partidos inaugurales de Copas del Mundo?

Francia 4-1 México | Uruguay 1930

Brasil 4-0 México | Brasil 1950

Brasil 5-0 México | Suiza 1954

Suecia 3-0 México | Suecia 1958

Brasil 2- México | Chile 1962

México 0-0 URSS | México 1970

Sudáfrica 1-1 México | Sudáfrica 2010



