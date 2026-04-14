Finalmente, la espera terminó y Gilberto Mora volvió a los terrenos juego, luego de mantenerse alejado durante casi tres meses.

El volante mexicano no veía acción con el Tijuana desde el 17 de enero, en el empate (1-1) con el Atlético San Luis, donde salió de cambio.

Esa fue la última ocasión que Morita disputó un partido oficial con los Xolos, ya que la pubalgia no le permitió jugar durante casi tres meses.

Sin embargo, el talentoso futbolista logró superar su lesión, se recuperó al 100% y regresó a las canchas

El pasado viernes, el canterano el equipo fronterizo ingresó de cambio al minuto 62, en el partido contra el FC Juárez en el estadio Olímpico Universitario.

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Gil Mora entró en sustitución de Iván Tona y pudo disputar 34 minutos en la victoria (1-2) del Tijuana sobre los Bravos.

De esta manera, Morita se quedó a unos cuantos días de cumplir los tres meses sin actividad, pero logró superar la pubalgia y volvió a jugar.

Después del triunfo del conjunto de Sebastián Abreu, el habilidoso jugador habló ante los micrófonos de TV Azteca acerca de cómo se sintió al disputar un partido de nueva cuenta.

"Bien, creo que sí me costó un poquito, al principio, pero creo que es normal; he estado fuera un par de meses, [pero] gracias a Dios estoy de regreso y no sentí nada, que es lo bueno", reconoció.

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Gilberto Mora señaló que no tiene una cantidad de minutos estimada para participar en cada partido, pero que él acepta el rol que El Loco le ponga y estará a disposición del club.

"Espero poder seguir sumando minutos para lo que viene, [pero] la verdad que lo que diga el partido. Estará para el servicio del equipo siempre; si me necesitan, el tiempo que me necesiten", mencionó.

Antes de finalizar la entrevista, Morita fue cuestionado sobre si ha tenido algún contacto con Javier Aguirre por su recuperación.

"No, apenas regreso, no he recibido nada hasta ahorita", contestó el integrante de la Selección Mexicana acerca de que no ha tenido comunicación con el Vasco.