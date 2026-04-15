La industria del futbol en México se llevó una gran sorpresa tras el anuncio de un acuerdo donde la plataforma de streaming Netflix confirmó una alianza con Concacaf para hacerse con los derechos de transmisión de torneos clave de selecciones nacionales, incluido el seguimiento de la Selección Mexicana.

El convenio contempla las ediciones de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf correspondientes a 2027, lo que permitirá a los aficionados ver estos certámenes a través de la plataforma digital.

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El anuncio sorprendió tanto a la televisión tradicional como a los seguidores del Tricolor, quienes durante décadas han consumido estos encuentros en señal abierta por Televisa y TV Azteca.

“A partir de 2027, los aficionados tendrán una nueva casa para disfrutar de dos de los torneos más emocionantes de futbol de la región”, informaron.

El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y aplicará dentro del territorio mexicano. Además, incluye las competencias de Selecciones Nacionales masculinas en 2027 y 2029.

¿Cuánto fue lo que Netflix pagó por las transmisiones del Tricolor?

De acuerdo con el periodista de TV Azteca, David Medrano, la empresa de streaming desembolsó 60 millones de dólares a Concacaf para asegurar los derechos.

Aunque el acuerdo cubre torneos oficiales, los partidos amistosos de la Selección Mexicana y otras competencias seguirán bajo el esquema actual de transmisión.

Este movimiento se suma a la creciente incursión de Netflix en el deporte. En meses recientes, la compañía ha apostado por eventos de alto impacto, como combates de Saúl Canelo Álvarez, funciones de WWE, encuentros de la NFL en Navidad y partidos de MLB.