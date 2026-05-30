Pasaron 565 días para que Guillermo Ochoa volviera a defender la portería de la Selección Mexicana. Esta noche, en el Rose Bowl de Pasadena, el histórico guardameta tricolor tomó el lugar de Raúl Rangel y desató la euforia de la afición.

Al comienzo del segundo tiempo, Javier Aguirre movió las fichas de su pizarra y apostó por el experimentado portero mexicano para cuidar los tres postes.

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De inmediato, los más de 75 mil aficionados tricolores ovacionaron al futuro seis veces mundialista y cantaron al grito de: “Ochoa, Ochoa”.

Si bien el ‘Tala’ tomó la titularidad del Tri hace varios meses, los rumores de que Ochoa podría ser el titular el próximo 11 de junio en el estadio Banorte frente a Sudáfrica toman mayor fuerza conforme se acerca la fecha tan asiada.

Lo cierto es, que la última vez que Guillermo Ochoa vistió la camiseta de México en un partido oficial fue el 11 de noviembre de 2024 en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League de CONCACAF frente a Honduras. Esa vez, el Tri perdió 2-0.

¡OCHOA A LA CANCHA! 🔥🧤

Así fue la ovación que recibió el guardameta mexicano y el momento en que Edson Álvarez le da el gafete de capitán.#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/yGQ2kUWYw9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 31, 2026

Desde entonces, la portería de México sufrió varios cambios. Se habló de cambio generacional, y porteros como Luis Malagón, Carlos Acevedo y desde luego, Raúl Rangel, tuvieron la oportunidad de ganarse el lugar de portero titular.

Para muchos aficionados, ninguno de los mencionados logró estar a la altura de Ochoa, que se prepara para vivir su sexta Copa del Mundo, un hito histórico.

En cada pelota que el actual portero del AEL Limassol tuvo intervención, las gradas del Rose Bowl estallaron en gritos y aplausos.

Si Memo tendrá una nueva historia brillante en el Mundial, el tiempo lo dirá. Por ahora, la afición festeja su regreso frente a Australia después de dos años de ausencia.