Amigos de De10M26, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre México vs Australia, correspondiente al duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Rose Bowl en punto de las 20:00 horas.

México enfrenta esta noche a la Selección de Australia como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El de hoy, en el Rose Bowl, es el penúltimo encuentro antes de su debut del próximo 11 de junio.

En lo que va del año, el Tricolor de Javier Aguirre no conoce la derrota. Son cuatro victorias y dos empates (Portugal y Bélgica) los que suman desde enero de 2026. Panamá, Bolivia, Islandia y Ghana son los triunfos.

Después de este encuentro, México cerrará su preparación el jueves 4 de junio contra la Selección de Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca. Será mañana por la tarde cuando se de a conocer la lista final de Javier Aguirre para enfrentar la Copa del Mundo 2026.

Sigue aquí minuto a minuto todas las acciones del México vs Australia desde el Rose Bowl, en Pasadena, California.

Alineación de México:

Este es el 11 inicial de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para enfrentar a Australia esta noche en el Rose Bowl.

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Mateo Chávez

Medios: Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez

Delanteros: Alexis Vega, Orbelín Pineda y Guillermo Martínez

México vs Australia, HOY sábado 30 de mayo

Selección Mexicana 10:07 PM Termina el partido México vence 1-0 a Australia en su penúltimo duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

¡Se ahoga el grito de gol! 😬



Gallardo había metido una diagonal al área que terminó en autogol de Australia; sin embargo, fue anulada la jugada por una falta previa 👀#MiSelecciónAzteca #MéxicoAustralia pic.twitter.com/tFwlVErWf5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 31, 2026

¡Impresionante Reyes!



El defensa mexicano evitó el empate y México mantiene la ventaja. #MásAcciónMásDiversión #MéxicoAustralia@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/CT968qiI9L — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 31, 2026

¡Se avivó México!



La Selección había anotado el segundo, pero el silbante lo anuló. #MásAcciónMásDiversión #MéxicoAustralia@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/l0NqzbwaQN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 31, 2026

¡OCHOA A LA CANCHA! 🔥🧤

Así fue la ovación que recibió el guardameta mexicano y el momento en que Edson Álvarez le da el gafete de capitán.#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/yGQ2kUWYw9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 31, 2026

¡Calentando motores! 👀



Guillermo Ochoa ya hace acondicionamiento previo al terminado del México vs Australia, ¿Tendrá minutos? 🤔#MiSelecciónAzteca #MéxicoAustralia pic.twitter.com/TXjYvwLiDw — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 31, 2026

Se adelanta México 🇲🇽⚽️



Johan Vásquez abrió el marcador al minuto 27 con un cabezazo en tiro de esquina 🔥



Estalla el Rose Bowl 🏟️ pic.twitter.com/wetOIbNniA — De10Sports (@De10Sports) May 31, 2026

La alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Australia 🇲🇽🆚🇦🇺



Los elegidos por Javier 'Vasco' Aguirre para el partido en Pasadena, California... ¿quién se quedará con el TRIUNFO?



La última prueba, antes de conocer la lista de 26 convocados para la Copa Mundial de la… pic.twitter.com/kmb5YYyy7k — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 31, 2026

¡Locura en la llegada del Tri! 🇲🇽



Llega el camión de la Selección Mexicana entre un mar de gente que los recibe con gritos y ovaciones pic.twitter.com/fnXOZkKpFD — De10Sports (@De10Sports) May 31, 2026

¡Todos quieren su foto con ‘El Matador’! 🔥



Luis Hernández es uno de los invitados especiales al partido de México contra Australia y aprovecha el tiempo para tomarse fotos con aficionados pic.twitter.com/HM0gR9hbd4 — De10Sports (@De10Sports) May 31, 2026

¡Orgullo mexicano! 🇲🇽



El ballet folclórico de Los Ángeles se hace presente y presume sus trajes típicos antes de su presentación especial en la Fan Zone del Rose Bowl pic.twitter.com/rlxkuUgZTE — De10Sports (@De10Sports) May 31, 2026

Con un particular traje hecho de césped artificial, Caín se hace presente en el Rose Bowl para apoyar a la Selección Mexicana 🇲🇽 pic.twitter.com/3Fy0zhZrty — De10Sports (@De10Sports) May 31, 2026

La euforia por el campeón 🚂💙



A las afueras del Rose Bowl se venden banderas de Cruz Azul y la corona 👑 del monarca 🐰 pic.twitter.com/et0UHZkzdf — De10Sports (@De10Sports) May 31, 2026

Esta es la advertencia para los aficionados en el Rose Bowl 🏟️



🗣️🚫 Prohibido el grito homofóbico durante el partido de México o serán expulsados 🇲🇽 pic.twitter.com/PzO3uNEbXg — De10Sports (@De10Sports) May 30, 2026