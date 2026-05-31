Amigos de De10M26, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre México vs Australia, correspondiente al duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Rose Bowl en punto de las 20:00 horas.
México enfrenta esta noche a la Selección de Australia como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El de hoy, en el Rose Bowl, es el penúltimo encuentro antes de su debut del próximo 11 de junio.
En lo que va del año, el Tricolor de Javier Aguirre no conoce la derrota. Son cuatro victorias y dos empates (Portugal y Bélgica) los que suman desde enero de 2026. Panamá, Bolivia, Islandia y Ghana son los triunfos.
Después de este encuentro, México cerrará su preparación el jueves 4 de junio contra la Selección de Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca. Será mañana por la tarde cuando se de a conocer la lista final de Javier Aguirre para enfrentar la Copa del Mundo 2026.
Sigue aquí minuto a minuto todas las acciones del México vs Australia desde el Rose Bowl, en Pasadena, California.
Alineación de México:
Este es el 11 inicial de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para enfrentar a Australia esta noche en el Rose Bowl.
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Mateo Chávez
- Medios: Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez
- Delanteros: Alexis Vega, Orbelín Pineda y Guillermo Martínez
México vs Australia, HOY sábado 30 de mayo
Selección Mexicana 10:07 PM
Termina el partido
México vence 1-0 a Australia en su penúltimo duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.