Hace cuatro años, Santiago Giménez brillaba en el Feyenoord neerlandés y lideraba las tablas de goleo en Europa. Aún así, Gerardo Martino decidió prescindir de su talento y lo dejó fuera de la lista definitiva para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahora, como delantero del Milan, tendrá la oportunidad de jugar con la Selección Mexicana en el torneo de naciones más importante del mundo y a menos de dos semanas del debut, se declara listo para defender la camiseta del Tri.

Después del triunfo sobre Australia en el Rose Bowl, de Pasadena, ‘Bebote’ aseguró que ya sea como titular o como suplente de Raúl Jiménez, “estoy al 100 para ayudar al equipo como me toque, cuando me toque y los minutos que me toque. Sobre todo no solo dentro del campo de juego, mentalmente me siento listo para apoyar a mi familia, mi equipo y mi país”.

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El canterano del Cruz Azul no tuvo su mejor temporada con los rossoneros, por culpa de una lesión en el tobillo que lo obligó a pasar por el quirófano. Sin embargo, cerró la campaña en la Serie A como titular, señal de que los problemas físicos desaparecieron.

“Me siento muy bien del tobillo, me siento al 100 por ciento. En el Milan cada vez sumaba más minutos, jugué de titular los últimos 3 partidos y fue importante para agarrar ritmo, y ahí el cuerpo se va adaptando, no de ritmo de juego sino de días sin dormir, la altura, pero es parte de y en dos-tres días estamos al 100”, agregó.

En el Rose Bowl, Santiago y la Selección Mexicana fueron despedidos por más de 75 mil aficionados. A ellos, y a todos los mexicanos que acompañarán al Tri durante el Mundial, les mandó un mensaje: “quiero decirles que estamos listos y que disfrutemos la Copa del Mundo”.

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