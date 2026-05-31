Silbantes mexicanos comienzan preparación para la Copa del Mundo 2026

En menos de dos semanas, la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 comenzará con el partido entre México y Sudáfrica.

El Tricolor y los Bafana Bafana se enfrentarán sobre la cancha del estadio Banorte, en duelo correspondiente al Grupo A.

Al igual que hace 16 años, mexicanos y sudafricanos disputarán el juego inaugural del Mundial.

Con la justa mundialista a la vuelta de la esquina, los preparativos son a marchas forzadas.

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Por tal motivo, las selecciones ya trabajan para encarar el torneo más importante del futbol a nivel mundial.

También los árbitros que estarán impartiendo justicia en el certamen veraniego continúan su preparación.

Este domingo 31 de mayo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que la delegación mexicana de silbantes se trasladó a Estados Unidos para iniciar "su concentración para la Copa Mundial de la FIFA 2026".

"La Comisión de Ártbitros de la FMF informa, con gran orgullo que los siete árbitros y árbitras mexicanos portadores del Gafete FIFA inician su concentración oficial en la ciudad de Miami", publicó.

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Encabezados por César Arturo Ramos y Katia Itzel García, los nazarenos que representarán a México en el Mundial vijaron hoy a terrotorio estadounidense.

Cabe resaltar que la delegación mexicana está integrada por siete árbitros, dos centrales, tres asistentes y dos oficiales VAR.

La Comisión de Árbitros su "más profundo orgullo por la participación de estos siete jueces en la Copa del Mundo 2026".

"A lo largo de sus carreras, han demostrado ser grandes profesionales con una destacada participación en competencias nacionales e internacionales, demostrando el nivel y la calidad del arbitraje mexicano en el conierto mundial", reconoció el organismo de la FMF.

Cabe resaltar que César Ramos hará historia al dirigir el tercer Mundial de su trayectoria, luego de Rusia 2018 y Qatar 2022.

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A lo largo de la historia, Marco Antonio Rodríguez es el único silbante mexicano que ha conseguido dicha cifra, al haber tenido presencia en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

¿Quiénes son los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026?