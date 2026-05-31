El Mundial 2026 no tendrá al histórico goleador uruguayo Luis Suárez, quien dejó su selección en 2024 y no forma parte de la lista de convocados por Marcelo Bielsa presentada este domingo.

El pasado 1 de abril, el delantero del Inter Miami abrió la puerta a su regreso a la Celeste, afirmando que nunca rechazaría formar parte del plantel del Mundial.

"Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial", dijo el 'Pistolero' a los medios tras un entrenamiento de su equipo.

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"En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los jóvenes. Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenia que disculpar", añadió.

Suárez se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un partido de las eliminatorias mundialistas contra Paraguay que se saldó con un empate 0-0. Poco después del anuncio, el delantero fue muy crítico con Bielsa y le culpó de tensar el ambiente dentro del equipo.

Este domingo, la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó la lista de convocados por el argentino para el Mundial en el que la Celeste compartirá el Grupo H con España, Arabia Saudí y Cabo Verde.

La convocatoria cuenta con tres delanteros centro, Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

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Suárez se quedó fuera del próximo Mundial tras haber jugado los de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Es uno de los futbolistas uruguayos con más participaciones en la Copa del Mundo junto a Fernando Muslera, Martín Cáceres, Diego Godín, Edinson Cavani y Pedro Virgilio Rocha.

Este récord quedará desde junio solo en manos de Muslera, convocado por Bielsa para jugar el Mundial 2026.

Máximo goleador histórico de Uruguay con 69 tantos en 143 partidos disputados, Suárez ha jugado 16 encuentros en Mundiales FIFA.