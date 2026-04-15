El retorno de Marcel Ruiz no parece tan lejano. Después de sufrir una lesión que lo alejó de las canchas desde mediados de marzo, el mediocampista reapareció en la convocatoria de Toluca para enfrentar a LA Galaxy en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, no partirá como titular. Estará en el banquillo. Razón por la podría sumar minutos esta noche.

Fue el pasado 11 de marzo, durante los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando Marcel Ruiz abandonó la cancha tras ser derribado por un futbolista del San Diego FC. En evidente dolor, el mediocampista se llevó las manos a la rodilla y finalmente, se retiró del campo para dar paso a la derrota (3-2) de Toluca.

Posteriormente, la directiva escarlata confirmó la gravedad de la lesión: una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial de la rodilla derecha.

En su regreso, el objetivo del mediocampista no solo está puesto en avanzar a las semifinales del torneo de la Concacaf, también en asegurar un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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¡El XI de Toluca FC está listo! pic.twitter.com/HDpsOWXxxv — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

¿A qué hora y por dónde se podrá ver a Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf?

Miércoles, 15 de abril

LA Galaxy vs Toluca | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.

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