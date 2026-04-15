A finales de abril se cerrará el “telón” de la fase regular del torneo Clausura 2026, cediéndole el paso a la Liguilla del balompié nacional. Este año, la “Fiesta Grande” enfrentará modificaciones en su formato con el propósito de priorizar la preparación de los futbolistas de la Selección Mexicana, rumbo a la Copa del Mundo que empezará el próximo 11 de junio de 2026.

Los ocho mejores equipos del torneo tendrán que jugar la Liguilla sin varias de sus principales figuras, ya que los seleccionados nacionales se concentrarán con el estratega Javier Aguirre para prepararse rumbo al Mundial de 2026. Es decir, los jugadores se perderán por completo la “Fiesta Grande” con sus respectivos clubes, así como las semifinales de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, en caso de participar.

El equipo de la Liga MX que sería más afectado es Chivas. Los rojiblancos sufrirían significativas bajas, donde resuenan los nombres de Raúl “Tala” Rangel, Richard Ledezma, Roberto “El Piojo” Alvarado, Armando “La Hormiga” González y Brian Gutiérrez.

Seguido del “Rebaño Sagrado”, el bicampeón Toluca se quedaría sin Alexis Vega, Jesús Gallardo y Everardo López. Resuena el nombre de Marcel Ruiz, si logra recuperarse de su lesión. Por otra parte, América enfrentaría las bajas de Israel Reyes y Érick “Chiquito” Sánchez; mientras que Cruz Azul afrontaría las ausencias de Erik Lira y Carlos Rodríguez.

Sin embargo, todo dependerá de la lista final de Javier Aguirre. De acuerdo a la Federación Mexicana de Futbol, se revelarán los nombres de los futbolistas de la Liga MX convocados en la semana previa a la Jornada 17 del Clausura 2026.

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Selección Mexicana, durante la Fecha FIFA de marzo, previo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

El plan de preparación, rumbo al Mundial de 2026

De acuerdo a Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, los seleccionados de la Liga MX iniciarán su concentración el 6 de mayo. Primero se anunciará una convocatoria local, y semanas después se darán a conocer los futbolistas que militen en el balompié europeo.

“Será la semana previa a la última jornada, antes de la Jornada 17. Tendrán como todos saben, unos días de descanso los muchachos e inicia la concentración el 6 de mayo”, sentenció Davino.

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