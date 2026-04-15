La Selección Mexicana ya confirmó el escenario para su despedida antes de la Copa del Mundo 2026.

El combinado nacional disputará su último encuentro de preparación frente a Serbia el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez.

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Uno de los motivos principales radica en la disponibilidad de los estadios mundialistas.

¿Por qué motivos la Selección Mexicana jugará en Toluca ante Serbia?

El Estadio Banorte pasará a control de la FIFA desde el 13 de mayo, como parte de la organización del torneo.

Esta medida impide que cualquier selección o club utilice el inmueble semanas antes del arranque de la justa, lo que obligó al Tri a buscar una sede alterna.

En ese contexto, el inmueble de Toluca surgió como la opción más viable. Además de su disponibilidad, el Estadio Nemesio Díez ofrece condiciones similares a las que enfrentará México en su debut mundialista.

La altitud es un factor determinante, ya que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre solicitó disputar los últimos ensayos en escenarios con características geográficas parecidas a las de la capital del país.

Este aspecto cobra relevancia para los futbolistas que militan en Europa, quienes requieren adaptación a la altura para rendir de forma óptima. Toluca, con su ubicación por encima del nivel del mar, permite replicar esas condiciones y afinar detalles físicos y tácticos antes del arranque del torneo.

Otro elemento clave fue la cercanía con la Ciudad de México. El calendario del equipo es ajustado, por lo que evitar traslados largos se volvió prioritario.

Aunque se analizaron otras opciones como Ciudad Universitaria, la decisión final favoreció al estadio mexiquense.

En el plano deportivo, el rival también responde a una estrategia. Previamente, Duilio Davino explicó que Serbia presenta características similares a República Checa, uno de los adversarios de México en la fase de grupos.