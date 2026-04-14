Ante todos los rumores que han colocado a Armando 'La Hormiga' González en Europa, Santiago Giménez lo tiene claro, si quiere dar el siguiente paso, el camino está en Países Bajos.

El delantero del AC Milan habló sobre el presente del delantero de Chivas, quien ha comenzado a sonar para emigrar al futbol europeo, particularmente con el Feyenoord, equipo que el propio Santi conoce a la perfección.

Armando González le marcó al América Foto: Imago7

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¿Qué dijo Santiago Giménez sobre la Hormiga González?

“He seguido bastante a la Hormiga y me pone muy contento por él, siempre es lindo abrir caminos para gente nueva, generaciones nuevas”, expresó el atacante mexicano para Récord.

Santi Giménez no solo elogió su crecimiento, también dejó un mensaje directo sobre cuál debería ser su destino. Para él, la Eredivisie es el escenario ideal para potenciar su talento.

“Yo creo que en Feyenoord a la Hormiga lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir y le van a sacar el máximo jugo posible porque eso es lo que hacen los equipos holandeses”, afirmó.

El actual delantero del AC Milan entiende el contexto mejor que nadie. Su paso por el conjunto neerlandés no solo fue exitoso, también abrió puertas para los futbolistas mexicanos en ese mercado.

“Mi paso por el Feyenoord ha sido tan bueno que ya se están fijando mucho en mexicanos y eso me hace sentir orgulloso”, agregó.

Santiago Giménez festeja uno de los tres goles que marcó con el Feyenoord ante el Heracles. Foto: Especial

Además, Santi también tocó el tema de la competencia en la delantera de la Selección Mexicana, y aseguró que el nivel interno beneficia al equipo.

“La competencia es muy linda… jugamos para el mismo equipo, mientras mejor y más calidad tengamos será mejor para todos”, sentenció.