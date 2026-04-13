Faltan solamente 59 días para el comienzo del Mundial 2026 con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el estadio Banorte, pero la afición tricolor ya tiene la expectativa muy alta y la emoción a tope.

Esa emoción se vio en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula con los miles de aficionados que lucieron las nuevas camisetas del Tri, tanto la verde como la blanca; sin embargo, este lunes se filtró el nuevo uniforme alternativo de México.

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El portal especializado en filtraciones de uniformes, FootyHeadlines, publicó en redes sociales cuatro imágenes que muestran a detalle el nuevo jersey del Tri.

La camiseta es de color negro, con las tres tiras tradicionales de la marca alemana luciendo los colores de la bandera mexicana, situación que se repite con el logo retro de Adidas.

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