A la Selección Mexicana le quedan varios partidos amistosos antes de debutar en la Copa del Mundo 2026 y para fortuna de la afición, dos de ellos serán en territorio nacional. El primero de ellos, contra Ghana, será en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, un inmueble donde el Tri ya tiene varios antecedentes.

Dicho partido se llevará a cabo el 22 de mayo a las 13:00 horas en el hogar de la Franja, en el primero de tres enfrentamientos que tendrá antes del debut contra Sudáfrica el 11 de junio.

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RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA JUGANDO EN PUEBLA

El partido contra Ghana será el número 13 del Tri en territorio poblano. Hasta ahora, estos son los resultados de México en el estadio Cuauhtémoc.

México 1-1 Checoslovaquia (1968)

México 0-0 Atvidaberg (equipo de Suecia) (1969)

México 0-1 Suecia (1970)

México 3-0 Estados Unidos (1976)

México 1-1 Hungría (1977)

México 1-2 Olimpia (equipo de Paraguay) (1980)

México 1-1 Argentina (1985)

México 3-1 Polonia (1989)

México 4-1 El Salvador (2001)

México 3-0 Trinidad y Tobago (2004)

México 1-0 Panamá (2007)

México 2-2 Valencia (equipo de España) (2024)

Así, el historial muestra un balance de 5 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

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