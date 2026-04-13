Al Mazatlán le quedan tres partidos esta temporada para despedirse oficialmente de la Primera División, ya que cederá su lugar en la Liga MX al Atlante a partir del próximo torneo. Por eso, los Cañoneros esperan salir por la puerta grande y acompañados de su gente.

A pesar de tener solamente seis años de existencia, los Cañoneros lograron crear un grupo de aficionados que disfrutaban ver a su equipo y para este próximo partido, podrán asistir comprando boletos a cinco pesos.

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A través de una publicación en redes sociales, el Mazatlán informó que los boletos para el partido contra Querétaro costarán cinco pesos.

"En el Viernes Botanero de Azteca Deportes siempre pasan cosas especiales y el que viene no es la excepción. ¡A disfrutar del futbol en Mazatlán! Todos los boletos contra el Querétaro a 5 pesos. Llenemos la grada y formemos juntos la Marea Morada", publicó el club en X (antes Twitter).

El estadio El Encanto, antes conocido como El Kraken, tiene capacidad para 20 mil 195 personas, sin embargo, no siempre logró llenarse. Este fin de semana se espera que sea una de esas veces.

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