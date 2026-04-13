Las Chivas presumen ser uno de los equipos más populares -si no el más popular- de México, con millones de aficionados incluso en Estados Unidos, y este fin de semana, esa teoría pudo haberse comprobado en uno de los festivales más importantes de música.

Este fin de semana se llevó a cabo el festival Coachella, que se celebra cada año en el Empire Polo Club en Indio, California, y que es replicado en todo el mundo por la gran cantidad de artistas que interpretan sus grandes éxitos allí.

Una de ellas fue Karol G, la cantante colombiana que se convirtió en la primera mujer latina que encabezó un día del cartel, en este caso el domingo, y en dicho evento histórico, ahí estuvo presente el Guadalajara.

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Durante la última canción de Karol G en el primer fin de semana de Coachella, un bailarín del equipo de la colombiana apareció bailando con la camiseta titular del Rebaño, lo que provocó la emoción de los mexicanos presentes en el público.

Otro equipo de Jalisco, como los Leones Negros, apareció en Coachella, pero esa no fue la única presencia de México en el show de Karol G. Uno de los momentos más emotivos de su concierto fue cuando presentó a un mariachi conformado de puras mujeres.

"Y que de repente hay un chivahermano en el escenario de Karol G en Coachella... Un fenómeno social", publico @mariahuitareo en X (antes Twitter).

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