Los Pumas del mexicano Efraín Juárez se han consolidado como uno de los mejores equipos de Clausura 2026. Los del Pedregal han tenido una gran participación, a lo largo de las 14 semanas de la Fase Regular, y cada vez están más cerca de clasificar a Liguilla.

Matemáticamente, el conjunto auriazul todavía no tiene asegurada su presencia en la Fiesta Grande, pero, con los 27 que ha sumado hasta el momento, es bastante difícil que no consigan su boleto.

Gracias a las siete victorias y los seis empates que han conseguido en el torneo, se ubica en la cuarta posición de la tabla general, por lo que podría asegurar su lugar entre los ocho primeros clasificados próximamente.

Pumas en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

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Incluso, al interior del Club Universidad Nacional tienen la intención de permanecer en lo más alto de la clasificación, así que tratarán de sumar la mayor cantidad de puntos para tener la ventaja de la localía en los duelos de eliminación directa.

Con 26 goles a favor, los Pumas cuentan con la segunda mejor ofensiva del torneo, sólo por detrás de las Chivas (28).

Mientras que, en la parte defensiva, son la tercera escuadra que menos anotaciones recibe con 15; arriba están el Pachuca (13) y el Toluca (9).

Para Álvaro Morales, el gran momento que vive el equipo universitario es gracias a Efraín Juárez.

Con su polémico estilo, el conductor de ESPN no dudó en salir a defenderlo y se burló se los que no creyeron en él desde su presentación.

"Hoy, a Efraín Juárez, los Pumas, los aficionados y su directiva tendrían que hincarse para pedirle perdón y para construirle un monumento", sentenció.

El panelista de Futbol Picante cuestionó, fuertemente, a las personas que no confiaron en su proyecto.

"¿Dónde se encuentran los detractores de Efraín Juárez? ¿Dónde está su directiva que ya andaba abriendo los brazos a los buitres que andaban merodeando el puesto de Efraín Juárez?", preguntó.

Por supuesto, Álvaro Morales valoró las estadísticas de los Pumas, a lo largo del Clausura 2026.

"Tiene a su equipo dentro del Top Cinco con solamente una derrota, un descalabro, siete victorias y seis empates", puntualizó.