El empate 1-1 entre Cruz Azul y Los Angeles FC marcó el final del camino celeste en la Copa de Campeones de Concacaf, pero dejó un encuentro que trascendió el resultado de La Máquina, sobre todo para lo que viene en un par de meses en torno a la Selección Mexicana y el Mundial 2026 .

El mediocampista mexicano Erik Lira reveló el breve, pero significativo intercambio que sostuvo con Heung-min Son al concluir el partido.

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El conjunto angelino selló su clasificación a las semifinales con un global de 4-1, en un duelo donde la figura surcoreana no brilló en lo ofensivo, pero resultó determinante en el momento clave.

Durante el encuentro, el atacante asiático enfrentó un duelo físico y táctico exigente. La propuesta de juego de LAFC limitó su participación directa en ataque, mientras que futbolistas como Denis Bouanga y David Martínez buscaron generar peligro por otras vías.

Ante ese contexto, el capitán surcoreano asumió tareas defensivas, presionó la salida rival y retrocedió constantemente para apoyar en la construcción de jugadas.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió tras el silbatazo final. En medio de la frustración del equipo cementero y los reclamos desde la tribuna, Son se acercó a Lira para intercambiar algunas palabras.

¿Qué fue lo que dijo Heung-min Son a Erik Lira?

El gesto del jugador de la selección de Corea del Sur sorprendió al mediocampista mexicano, quien más tarde reveló cuales fueron esas palabras públicamente.

"Son (Heung-min) me cayó muy bien. Se acercó al final y me dijo unas palabras de ánimo; me dijo que nos veíamos en el Mundial, si Dios quiere. Me gusta mucho que alguien tan importante a nivel mundial en el futbol reconozca al jugador y a la persona, así que vamos por la misma línea", expresó Lira.

El encuentro adquiere mayor relevancia con la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México y Corea del Sur coincidirán en la fase de grupos.

El duelo entre ambas selecciones se perfila como uno de los más atractivos, con figuras consolidadas y una rivalidad que suma un nuevo capítulo fuera de la cancha.