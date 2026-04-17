Raúl Rangel, portero de Chivas que se perfila como titular de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, tiene claro cuál es su siguiente objetivo: Europa.

El buen presente del guardameta lo ha colocado en el radar de clubes del Viejo Continente, y él tiene claro que quiere ser parte del grupo de cancerberos mexicanos que jugaron alguna vez en el mejor futbol del mundo.

Tala Rangel con la Selección Mexicana Foto: Imago7

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¿Qué dijo el Tala Rangel sobre jugar en Europa?

En entrevista con ESPN, Rangel se sinceró sobre su deseo de llegar al futbol europeo, y poder seguir los pasos de Guillermo Ochoa y Raúl Gudiño.

"Me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a Europa", reveló el 'Tala'.

"Es una meta muy alcanzable y creo que se puede lograr. Sí estoy dispuesto a ir y obviamente demostrar que los porteros mexicanos podemos ir a competir contra los porteros europeos", agregó.

Sus buenas actuaciones con el Rebaño Sagrado lo han llevado a despertar el interés de equipos europeos, y además a ganarse la confianza de Javier Aguirre para ser el portero que defienda en arco Tricolor en la Copa del Mundo.