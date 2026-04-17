Raúl Rangel, portero de Chivas que se perfila como titular de la rumbo al Mundial de 2026, tiene claro cuál es su siguiente objetivo: Europa.

El buen presente del guardameta lo ha colocado en el radar de clubes del Viejo Continente, y él tiene claro que quiere ser parte del grupo de cancerberos mexicanos que jugaron alguna vez en el mejor futbol del mundo.

Tala Rangel con la Selección Mexicana Foto: Imago7
Tala Rangel con la Selección Mexicana Foto: Imago7

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¿Qué dijo el Tala Rangel sobre jugar en Europa?

En entrevista con ESPN, Rangel se sinceró sobre su deseo de llegar al futbol europeo, y poder seguir los pasos de Guillermo Ochoa y Raúl Gudiño.

"Me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a Europa", reveló el 'Tala'.

"Es una meta muy alcanzable y creo que se puede lograr. Sí estoy dispuesto a ir y obviamente demostrar que los porteros mexicanos podemos ir a competir contra los porteros europeos", agregó.

Sus buenas actuaciones con el Rebaño Sagrado lo han llevado a despertar el interés de equipos europeos, y además a ganarse la confianza de Javier Aguirre para ser el portero que defienda en arco Tricolor en la Copa del Mundo.

Tala Rangel es felicitado por sus compañeros tras detener el penalti que dio el triunfo a las Chivas. FOTO: Imago
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