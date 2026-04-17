El buen torneo de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX, no solo se refleja en el primer lugar que ocupan tras 14 jornadas disputadas con 31 puntos, también en la cantidad de jugadores que formarán parte de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con información de TUDN, Javier Aguirre ya tiene decidido a qué jugadores del Rebaño meterá en su lista final, en total, cinco.

Tala Rangel es felicitado por sus compañeros tras detener el penalti que dio el triunfo a las Chivas. FOTO: Imago

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¿Qué jugadores de Chivas van a ir al Mundial?

De los 26 jugadores que integrarán la lista final de la Selección Mexicana, cinco juegan con las Chivas:

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Brian Gutiérrez

Roberto 'Piojo' Alvarado

Armando 'Hormiga' González

Con base en las últimas convocatorias del Vasco, contra Portugal y Bélgica, no sorprenden los nombres del listado, el único que no tuvo tanto fogueo en este ciclo, es Ledezma, que aún así, logró meterse.

El caso de Luis Romo llamó la atención, pues antes de su lesión, parecía que era tomado en cuenta, sin embargo, todo indica que se ha perdido el barco mundialista.

Por tanto, estos cinco jugadores abandonarán al Rebaño a partir del 6 de mayo para concentrar con la Selección, y se perderán la Liguilla del futbol mexicano.

Sin duda, serán una dura baja para el equipo de Gabriel Milito, que enfrentará la parte más difícil de la campaña sin sus mejores piezas.