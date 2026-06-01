Haber sido sparring de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo no te garantiza nada. Dicha conjetura, toma fuerza con observar el presente que viven los 15 futbolistas que Gerardo Martino llevó a Qatar 2022.

Hace tres años y medio, el Tata escogió a estos jugadores que se proyectaban como el futuro del Tri; sin embargo, sólo fueron promesa.

Alfredo Gutiérrez, Alí Ávila, Emilio Lara, Emilio Martínez, Fidel Ambriz, Heriberto Jurado, Isaías Violante, Jesús Hernández, Jorge Ruvalcaba, Karel Campos, Mauricio Isaías, Román Martínez, Santiago Trigos, Sebastián Pérez y Víctor Guzmán acompañaron al combinado nacional con mucha ilusión de aprovechar la oportunidad para dar un paso importante en sus carreras.

Lee también La Selección Mexicana solo tiene a un jugador en su lista con gol en Copa del Mundo ¿De quién se trata?

Desafortunadamente para ellos y para nuestro balompié nacional, estos jóvenes talentos no cumplieron con las expectativas que generaron. Ninguno se consolidó a lo largo del proceso mundialista y el cambio generacional quedó, una vez más, en una simple ilusión.

En la lista que reveló ayer Javier Aguirre para Norteamérica 2026, ni uno solo de los 15 sparrings de la pasada justa mundialista fue considerado.

A pesar de que se encuentran entre los 22 y 25 años, es decir, una edad ideal para participar en su primera Copa del Mundo, la realidad es que la mayoría estuvo lejos del radar del Vasco.

Solamente, Isaías Violante, Jorge Ruvalcaba y Víctor Guzmán rozaron la lista definitiva, al formar parte de la prelista oficial de 55 futbolistas que México presentó ante la FIFA.

Para Norteamérica 2026, los sparrings del Tri fueron Denzell García, Eduardo Águila, Iker Fimbres, Jairo Torres, Jesús Gómez, Kevin Castañeda, Luis Rey y Óscar García, con la esperanza de que su futuro sea mucho mejor que el de sus antecesores.