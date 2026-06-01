La Selección Mexicana ya dio a conocer su lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo de 2026, torneo que tendrá a México como uno de los países anfitriones.

Entre nombres experimentados como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez y Raúl Jiménez, hay un dato que llama curiosamente la atención: de toda la convocatoria, el único futbolista que sabe lo que es marcar un gol en una Copa del Mundo es Luis Chávez.

El mediocampista del Dinamo Moscú consiguió el tanto en Qatar 2022, cuando firmó uno de los goles más recordados de la participación mexicana en aquel torneo.

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Fue el 30 de noviembre de 2022, en el duelo ante Arabia Saudita, cuando Chávez cobró un tiro libre espectacular que se incrustó en el ángulo para poner momentáneamente con vida al Tricolor en su intento por avanzar a octavos de final.

Aquel gol, además de ser una auténtica joya, quedó marcado como el último tanto de México en una Copa del Mundo y, hasta hoy, el único antecedente goleador mundialista entre los 26 elegidos por Javier Aguirre.

Aunque varios futbolistas repiten llamado respecto a Qatar 2022, ninguno más pudo hacerse presente en el marcador durante aquella justa. Ahora, con figuras como Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega y Raúl Jiménez llamados a liderar el ataque, el Tri buscará que esa estadística cambie rápidamente.