Con cada vez menos margen de error, la Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrenta a su similar de Serbia, a siete días de su debut en el Mundial de Norteamérica ante Sudáfrica.

De acuerdo con declaraciones del propio Vasco al finalizar el juego ante Australia, el choque en el estadio Nemesio Diez será usado para definir la alineación titular del equipo para el 11 de junio.

Javier Aguirre en conferencia de prensa, previo al partido amistoso entre México y Australia - Foto: Alberto González/ EL UNIVERSAL

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La escuadra nacional marcha invicta en lo que va del 2026, y comienza a acoplarse de buena manera en el mejor momento posible.

Del otro lado, Serbia viene de ser goleado (0-3) ante Cabo verde, además de que es un país que no logró clasificar a la justa mundialista.

Horario y dónde ver el México vs Serbia

El choque entras dos naciones está pactado para el 4 de junio, en el estadio Nemesio Diez, hogar de Toluca de la Liga MX, a las 8:00 de la noche, tiempo del Centro de México.

Asimismo, el compromiso se podrá disfrutar a través de las señales de Canal 5, TUDN y TV Azteca.

México vs Serbia

Sede: Nemesio Diez

Horario: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y TV Azteca.