La Copa del Mundo de 2026 está a la vuelta de la esquina. Javier Aguirre, debe tener casi todo definido para afrontar el torneo de la mejor manera posible, debido al poco margen de error que tiene.

Ahora, de acuerdo con diversos reportes, ya está confirmada la lista de jugadores de la Liga MX que asistirán al Mundial con el Tri, y por lo tanto, se perderán la Liguilla con sus respectivos equipos.

Javier Aguirre y los equpos de la Liga MX que serían afectados por la convocatoria de la Selección Mexicana - Fotos: Imago7

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¿Qué jugadores de la Liga MX van a ir al Mundial?

Raúl Rangel (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

Richard Ledezma (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Israel Reyes (América)

Gilberto Mora (Xolos)

Everardo López (Toluca)

Alexis Vega (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Marcel Ruiz (Toluca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Estos futbolistas reportarán con el Tri a partir del 6 de mayo, y se perderán la Fiesta Grande del futbol mexicano. Además, Guillermo Ochoa se les unirá al finalizar la liga de Chipre.

Llama la atención que sólo hay un integrante del América, que es Israel Reyes, mientras que Chivas domina la lista, con cinco jugadores, Toluca tiene cuatro y Cruz Azul dos.

Salvo una lesión de última hora, o algún problema interno, estos son los jugadores que tendrían su boleto asegurado al torneo internacional.